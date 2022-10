"Nous ne pouvons pas agir comme eux": Jurgen Klopp envoie un gros tacle à Manchester City avant le choc

Ce dimanche, les amateurs de football ont du quoi se régaler : le Real Madrid et le FC Barcelone vont s'affronter dans un duel au sommet de la Liga, le PSG reçoit l'OM pour le Clasico à la sauce française et Liverpool accueille Manchester City.

Le choc anglais sera particulièrement suivi. Les deux équipes se sont livré un combat à distance mémorable pendant les dernières années en battant les records de points glanés en championnat. Cette saison, les Reds accusent le coup et leur début de saison est compliqué. Pensionnaire de la 11e (!) position du classement de Premier League avec 10 points sur 24, Liverpool regarde du bas son rival mancunien réaliser un 23 points sur 27 et occuper la deuxième marche du podium derrière Arsenal (24 points/27).

Avant le choc de dimanche, Jurgen Klopp s'est présenté devant la presse pour la traditionnelle conférence d'avant match. En voyant ses rivaux continuer de lutter pour le titre sans discontinuer depuis des années, l'entraîneur allemand a envoyé un tacle bien appuyé sur le budget illimité des propriétaires du club. "Personne ne peut rivaliser avec City. Vous avez la meilleure équipe du monde et vous ajoutez le meilleur attaquant du monde. Peu importe le prix, vous le faites. Que fait Liverpool ? Nous ne pouvons pas agir comme eux. Ce n'est pas possible, pas possible. C’est simple : il y a trois clubs dans le football mondial qui peuvent faire ce qu'ils veulent financièrement. C'est légal, tout va bien, mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Les concurrencer ? Ce n’est pas possible. Mais ce n'est pas du tout un problème pour moi, c'est comme ça."

Des trois clubs visés par l'ancien coach de Dortmund, deux sont clairement cités : City et Newcastle. Le club Cityzens est détenu par les Emirats Arabes Unis, les Magpies sont, eux, sous le pavillon de l'Arabie Saoudite.

"J'ai entendu le directeur sportif de Newcastle (Dan Ashworth) dire qu'il n'y a pas de plafond (financier) pour ce club et il a tout à fait raison. Il n'y a pas de plafond pour Newcastle. Félicitations. Certains clubs ont des plafonds", assène encore l'homme fort d'Anfield.

Quant au troisième club évoqué par Klopp, les regards se tournent vers le PSG, détenu par le Qatar, qui ne s'est jamais trop embarrassé de dépenser sans compter pendant les mercatos.