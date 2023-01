"Nous sommes anéantis": un ancien joueur de Tottenham s'est tué dans un accident de bateau

Le joueur anglais Anton Walkes, qui évoluait au Charlotte FC, est mort à 25 ans à Miami, a annoncé jeudi son club évoluant en MLS, le championnat nord-américain de football, des médias locaux rapportant qu'elle est survenue après un accident de bateau.

L'équipe de Charlotte effectue un stage de présaison en Floride et selon la chaîne de télévision Local 10 news, Walkes a été retrouvé inconscient après l'accident survenu mercredi. Il a été réanimé par les pompiers de Miami avant d'être transporté à l'hôpital, mais il est décédé par la suite. "Nous sommes anéantis. Il était un fils, un père, un partenaire et un coéquipier formidable dont l'approche joyeuse de la vie touchait tous ceux qu'il rencontrait", a déclaré le propriétaire du club, David Tepper.

"Anton a fait de ceux qui l'entouraient de meilleures personnes dans tous les domaines et a représenté le Charlotte FC au plus haut niveau, sur et en dehors du terrain. Il manquera beaucoup à beaucoup de monde et nos pensées et prières vont à sa famille pendant cette période déchirante", a-t-il ajouté. Défenseur, Walkes était issu du centre de formation de Tottenham. Il a rejoint Portsmouth en 2018, après un premier passage en MLS, à Atlanta, sous forme de prêt. Il est revenu dans le club de l'État de Géorgie en 2020 où il a joué une saison, avant d'être transféré la saison passée à Charlotte.