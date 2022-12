"Nous voulons créer la surprise": le président de la fédération saoudienne confirme une possible arrivée de Ronaldo

Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite, l'option est bien sur la table. C'est ce qu'a confirmé le président de la fédération saoudienne de football, évoquant les rumeurs d'un passage du Portugais dans les rangs d'Al-Nassr, qui lui aurait offert près de 200 millions d'euros de salaire en deux ans et demi.

"Nous voulons créer la surprise en attirant davantage de joueurs de haut niveau du monde entier. En tant que fédération, nous en serions plus qu’heureux", a lancé Jassir al-Missihal dans les colonnes de Marca. Pour lui, l'arrivée de Ronaldo à Al-Nassr est donc une réelle possibilité. "En tant que fédération, nous ne pouvons pas interférer dans les discussions entre un de nos clubs et un joueur. Mais un transfert en Arabie Saoudite est possible", a-t-il confirmé.

Libre depuis son départ de Manchester United, CR7 va désormais évaluer ses différentes options. Il pourrait aussi recevoir quelques propositions en Europe et serait aussi en négociation avec un club qatari.