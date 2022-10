"On a tout fait, sauf dormir ensemble": la sortie de Pep Guardiola qui va faire rire Kevin De Bruyne (vidéo)

Kevin De Bruyne fait tourner la tête de nombreux supporters. Toujours aussi important dans l'effectif de Manchester City, le Diable Rouge a encore régalé tout le monde hier en inscrivant un but décisif, sur une merveille de coup-franc. De quoi enchanté son entraîneur, Pep Guardiola.

En conférence de presse, le mentor catalan n'a pas caché son respect, et même son admiration pour notre compatriote. "Il sait donner des passes décisives, il sait marquer des coups-francs. C'est un joueur qui a besoin de sa dynamique, qui reste plus dans sa position. Il ne s'arrête jamais. Il ne s'arrête que quand il a de la liberté. Il montre toute sa qualité quand il se déplace et récupère le ballon, quand il a de l'espace. Aujourd'hui, il est de retour. Il était là parce que nous avons besoin de lui. Nous travaillons ensemble depuis 7 ans, nous avons tout fait. Tout. Sauf dormir ensemble. C'est pour ça que je le connais si bien ! Rien ne changera mon opinion sur lui, sur ce qu'il a fait pour ce club et pour moi. Nous avons besoin de ce Kevin", a-t-il déclaré.

Pour Pep Guardiola, ses petites critiques après le duel contre Brighton étaient cependant justifiées. "Il a mis un but fantastique, mais ça, il sait le faire à l'aveugle. Nous avons besoin de ce type d'implication. Aujourd'hui c'était le cas", a précisé le Catalan, tout heureux d'avoir retrouvé son maître à jouer. Erling Haaland a validé le but du Belge sur Twitter, confirmant le sentiment général: ce De Bruyne là a quelque chose en plus.