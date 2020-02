"On espère qu'il restera": l'appel du pied des Diables Rouges à leur sélectionneur Roberto Martinez (vidéo)

L'avenir de Roberto Martinez est encore inconnu. Le sélectionneur semble ouvert à une prolongation chez les Diables Rouges, mais les discussions sont encore en cours. Visiblement, le vestiaire belge souhaite le conserver.

Roberto Martinez peut compter sur le soutien de son vestiaire. C'est ce qu'il ressort de l'interview d'Axel Witsel et Thorgan Hazard chez Proximus Sports. Les deux hommes se sont positionnés en faveur de la prolongation du contrat du sélectionneur, qui arrive à son terme à la fin de l'Euro 2020, disputé cet été.

Les deux joueurs du Borussia Dortmund semblent très heureux de leur collaboration avec l'Espagnol, qui a offert une troisième place en Coupe du Monde à la Belgique. "On espère qu’il restera avec nous", affirme Axel Witsel. "Si on a un mot à lui dire, c’est prolonge. Mais tous les joueurs veulent le meilleur pour lui, parce qu’il le mérite, il a fait du très bon travail en sélection. Mais clairement, s'il pouvait resigner, ça nous arrangerait", enchaîne Thorgan Hazard.

Axel Witsel explique ensuite être convaincu par le profil de l'Espagnol, faisant part de sa popularité dans le vestiaire belge. "Il est top et tout le monde apprécie sa méthode de travail. On prend beaucoup de plaisir, on bosse dur. S'il peut rester avec nous, tant mieux pour nous et pour tout le groupe", précise le milieu de terrain. "Mais on ne peut pas être égoïste et penser qu’à nous et s’il décide de partir pour un nouveau challenge dans un top club, on sera aussi heureux pour lui", détaille-t-il enfin.

Un soutien de poids pour Roberto Martinez, qui sera sans doute heureux de voir que sa cote de popularité est au beau fixe chez ses joueurs. Reste maintenant à trouver un accord avec la fédération belge.