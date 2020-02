"On joue au football, pas au tennis": Kylian Mbappé sérieusement recadré par son entraîneur (vidéo)

L'embrouille entre Thomas Tuchel et Kylian Mbappé fait des étincelles. L'affaire est prise au sérieux en France, où l'on s'inquiète des conséquences de cette situation sur l'avenir du club en Ligue des Champions.

Thomas Tuchel a répondu. Après l'énorme tension aperçue à la sortie de Kylian Mbappé, remplacé à 20 minutes du terme face à Montpellier, l'entraîneur du PSG a décidé de réagir en conférence de presse. Les journalistes présents se sont interrogés sur les conséquences de cet échange et sur la réaction de l'entraîneur.

Déterminé, Thomas Tuchel a décidé de réaffirmer son autorité. "Je suis l'entraîneur. Quelqu'un doit décider qui sort, qui rentre, et c'est moi", a immédiatement rétorqué l'Allemand, avant de regretter la scène. "Je ne suis pas en colère, mais je suis triste de cette chose là, parce que ce n'est pas nécessaire. Je lui ai expliqué pourquoi on a fait ça et ça va rester comme ça. Je décide toujours de ces choses sportivement. On ne joue pas au tennis, mais au football. Et pour cela, on doit avoir du respect pour tout le monde", a-t-il détaillé.

Le coach a enchaîné en louant l'intelligence de Kylian Mbappé, mais lui a rappelé qu'il avait un devoir complémentaire sur le terrain. "Ce ne sont pas de bonnes images. Ce n'est pas bien, parce que ça ouvre une distraction. Chaque joueur a un état d'esprit très professionnel, très concentré et ce sujet-là donne toujours un peu l'impression que ce n'est pas comme ça. C'est dommage", a pesté l'entraîneur parisien.

Le Français, lui, n'a plus fait de commentaire après la rencontre. Nul doute qu'une discussion aura lieu entre les deux hommes dans les prochaines heures, alors que le PSG se prépare doucement à affronter Dortmund en huitième de finale de la Ligue des Champions.