"On m'a massacré, à juste titre": Romelu Lukaku se confie sur son match cauchemardesque contre la Croatie

Romelu Lukaku est de retour. L'attaquant belge reprendra demain avec l'Inter Milan contre Naples, lui qui a vécu un début de saison catastrophique. D'abord freiné par les blessures, le Diable Rouge a ensuite enchaîné avec un Mondial compliqué, ne parvenant pas à faire la différence malgré un nombre incroyable d'occasions contre la Croatie. Résultat: la Belgique était éliminée, avec un attaquant n'ayant que quelques minutes dans les jambes.

Interrogé par Sky Italia, Lukaku a confié avoir eu envie de reprendre directement après l'élimination, furieux de ce qu'il venait de vivre. "J’ai tout fait pour reprendre le plus vite possible mais je n’y suis pas parvenu. Je suis parti pour la Coupe du monde et j’ai joué le dernier match avec deux entraînements dans les jambes sur les 4 derniers mois. Contre la Croatie, cela a été une grande déception mais je me suis dit : ’Romelu, tu n’étais pas à 100 %, tu n’avais fait que deux entraînements. Maintenant, il faut débrancher la prise, te reposer 5 jours et reprendre à zéro. C’est ce que j’ai fait et maintenant je suis prêt. On m’a massacré, à juste titre, mais maintenant, j’ai juste envie de recommencer à jouer", a confié l'attaquant, qui n'a donc pas fui ses responsabilités.

Lui se dit désormais prêt à briller et donc à reprendra sa place avec l'Inter. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter.