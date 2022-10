"On ne sait jamais à quel saint se vouer": un employé du Paris Saint-Germain dénonce l'attitude lunatique de Kylian Mbappé

Il est peu dire que l'on parle beaucoup de Kylian Mbappé en ce moment, et malheureusement, ça n'est pas pour ses performances sur le terrain.

Dans la tourmente actuellement à cause de rumeurs qui indiquent que le joueur voudrait quitter le PSG, 5 mois après avoir signé un nouveau contrat, le comportement du natif de Bondy n'est également pas exemplaire.

"C'est comme ça depuis le début de la saison"

Fâché à cause de son placement sur le terrain, Mbappé aurait également voulu que le club vende Neymar pour lui laisser l'unique leadership de l'équipe. Pire, c'est désormais le personnel du PSG qui se plaint des états d'âme du joueur.

Dans les colonnes de nos confrères de l'Équipe, un employé, resté anonyme, a tenu à dénoncer le comportement du joueur. "Un jour, il arrive au Camp des Loges (NDLR: le camp d'entraînement du PSG) tout sourire, blague et salue tout le monde, et le lendemain, il débarque sans un mot, ne regarde personne. Et c'est comme ça depuis le début de saison. On ne sait jamais à quel saint se vouer".

Une petite phrase qui ne manquera pas d'écorcher la réputation de Mbappé, déjà bien fragilisée ces derniers mois.