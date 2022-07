"On s'est planté", "C'est terminé pour le titre": le patron de Mercedes se montre impitoyable au sujet de son équipe

Toto Wolff ne se cache plus. Le grand patron de Mercedes a confié à l'AFP tout ce qu'il avait sur le coeur, alors que la saison du team allemand s'avère extrêmement compliquée, la faute à une F1 récalcitrante.

Interrogé sur cette saison, l'Allemand n'a pas caché qu'il s'agissait d'un échec. "En Formule 1, le chrono ne ment jamais et aujourd'hui, il dit qu'on n'est pas rapide. C'est comme ça, on s'est planté mécaniquement, on s'est planté aérodynamiquement, ce n'est jamais une seule chose, c'est une combinaison", a-t-il lancé. Sans surprise, il dit même déjà adieu au titre.

Pour autant, tout n'est pas encore mis sur le développement de la voiture de 2023. "Le règlement ne change pas l'an prochain, donc il faut d'abord comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas sur notre voiture avant de se mettre sur la voiture de l'an prochain. Cette saison est un test grandeur nature et pour le moment nous n'avons pas encore les conclusions nécessaires pour décider d'une trajectoire de développement pour l'année prochaine", a confirmé Toto Wolff.

Mais alors qui sera champion du monde ? Toto Wolff ne cache pas qu'il a une grande préférence. "Ce serait bien pour le sport que Leclerc puisse continuer à jouer le championnat jusqu'à la fin. Charles est un pilote exceptionnel, une super personnalité, il mérite de gagner. Je ne sais pas si ça lui sert à quelque chose, mais si je pouvais choisir, ce serait lui", a-t-il détaillé.

Ce qui n'est pas surprenant compte tenu des événements de l'an dernier, qui ont permis à Max Verstappen de glaner le titre devant Lewis Hamilton après une décision litigieuse de la direction de course. "Il faut digérer certes, mais oublier, jamais", a sobrement répondu Toto Wolff à ce sujet.