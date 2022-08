"On se voit la semaine prochaine": le chant énigmatique des supporters d'Arsenal pour Youri Tielemans (vidéo)

Arsenal a parfaitement lancé sa saison en Premier League. Les Gunners ont remporté leur deux premiers matchs et occupent la seconde place du classement derrière Manchester City.

Hier, samedi, les hommes de Mikel Arteta ont corrigé Leicester 4-2 grâce notamment à un Gabriel Jesus en état de grâce. Le Brésilien a planté deux buts et délivré deux assists pour son équipe.

Youri Tielemans a débuté la rencontre et a été remplacé à la 63e minute par un autre Belge, Dennis Praet.

Pendant la rencontre, les supporters londoniens ont entamé un chant pour Youri Tielemans. Le nom du Belge a circulé du côté d'Arsenal pendant un temps, évoquant une possible arrivée du milieu de terrain. Quelques semaines plus tard, il ne semble plus être question de départ pour l'ancien anderlechtois.

"Youri Tielemans, on te voit la semaine prochaine", ont lancé les fans d'Arsenal à l'attention du joueur de 25 ans. Un message des supporters pour lui dire qu'ils aimeraient le voir porter la vareuse rouge et blanche ? Ou bien simple chambrage sur son non-transfert ? Difficile à dire.