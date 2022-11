"On va devenir l'Atlantide": la province suédoise d'Halland panique en voyant son tourisme chuter à cause... d'Haaland (photo)

La province suédoise d'Halland est en crise. Ou presque. Cette zone de l'ouest du pays, connue pour ses plages et autres paysages dignes de belles vacances estivales, voit son tourisme menacé. La faute à Erling Haaland, le joueur norvégien, qui cartonne à Manchester City et dans son équipe nationale. Ce dernier fait l'objet de nombreux posts sur les réseaux sociaux, dont certains sont mal orthographiés.

Le problème, c'est que l'erreur la plus courante est de l'écrire Halland. Du nom de la province suédoise en question. Résultat: tout son travail de référencement part en fumée et le tourisme local se retrouve donc menacé, noyé sous des informations qui parlent du joueur norvégien. Cela a poussé Jimmy Sandberg, le directeur du tourisme à Haaland, à sortir un communiqué de presse original.

Il y demande de faire attention à ne plus faire cette faute pour aider Halland à poursuivre sa progression. "La popularité d'Erling Haaland, et une faute d'orthographe, noient notre bien-aimée région suédoise de Halland sur Internet. Si rien n’est fait, nous craignons que notre chère région ne devienne une Atlantide oubliée, un endroit connu uniquement dans les histoires et les écritures anciennes. Nous aimerions aussi inviter Monsieur Haaland à venir vister le Halland. De nombreux Norvégiens viennent chaque année donc il se sentirait comme à la maison. Donc on se voit l'été prochain au Halland, Haaland ?", peut-on lire dans son communiqué.

Sans doute l'attaquant sera-t-il désolé d'apprendre que son nom saborde les efforts de toute une région suédoise. Allez, sauvons Halland !