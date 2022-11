"Oui, Charles souffre, mais...": Paolo Maldini vole au secours de De Ketelaere et se veut rassurant pour la suite

L'AC Milan, champion d'Italie en titre, est actuellement deuxième de Série A derrière l'intouchable Naples. Chez les Lombards, on retrouve notamment une jolie colonie de Belges avec les présences dans l'effectif de Divock Origi, Aster Vranckx, Alexis Saelemaekers et Charles de Ketelaere.

Le dernier cité, acheté pour 35 millions cet été à Bruges, peine encore à trouver ses marques avec seulement un petit assist au compteur depuis le début de la saison. Il doit, d'ailleurs souvent se contenter du banc : ce week-end, le jeune Belge n'est même pas rentré en jeu face à la Fiorentina.

Mais pour Paolo Maldini, directeur sportif et légende vivante du club milanais, le temps de De Ketelaere viendra bien assez tôt. "Oui, Charles souffre. Mais l’environnement est différent et la pression l’est également. Il a signé un contrat de cinq ans, pas de cinq mois. On l’attend, comme on attend Origi. Ils ont tout pour être décisifs. Nous avons eu des exemples dans le passé, il suffit de penser à Rafael Leao. Bref, n’allons pas trop vite avant de juger", a-t-il expliqué en Italie.

Une bonne Coupe du Monde et c'est reparti ?