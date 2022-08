"Parfois, le football peut être merdique" : Mourinho réagit à la blessure de Wijnaldum

L'AS Roma devra se passer longtemps des services de Georginio Wijnaldum. Le milieu de terrain néerlandais s'est fracturé le tibia droit à l'entraînement.

On en saura plus sur la gravité exacte de la blessure dans les prochains jours après des examens complémentaires qui devraient clarifier si le milieu de 31 ans peut espérer, ou non, jouer la Coupe du monde au Qatar avec les Oranje. "Parfois, le football peut être 'merdique'", a déclaré José Mourinho, le coach romain, sur les réseaux sociaux. "Nous connaissions déjà ses qualités de footballeur mais en seulement deux semaines, 'Gini' est devenu l'un des nôtres grâce à ses qualités humaines. Malheureusement, en raison d'une malheureuse blessure grave, il va être éloigné des terrains pendant longtemps."

Dans le même message, le Special One s'en est également pris aux personnes qui ont envoyé des insultes à caractère raciste à Felix Afena-Gyan, qui, selon les médias, aurait été impliqué dans la blessure de Wijnaldum. "Mais il n'y a pas que le football qui est parfois 'merdique', les gens peuvent l'être aussi. Les gens qui ont répandu les rumeurs selon lesquelles Félix serait responsable de ce qui s'est passé sont vraiment des ordures. Ce soir, on jouera pour la Roma pour Gini et pour Félix", a conclu le Portugais.

La Roma accueille Cremonese lundi soir. Wijnaldum a effectué ses débuts en Serie A avec l'AS Roma la semaine dernière. Il est prêté par le Paris Saint-Germain où il était arrivé librement l'été passé en provenance de Liverpool.