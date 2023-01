"Pas d'envie", "Nos fans sont silencieux": Pep Guardiola pète un plomb et dézingue tout le monde à l'interview (vidéo)

Tottenham n'a pas pu tenir contre Manchester City. Les Spurs ont mené 0-2 sur le terrain de Manchester City, mais ils ont finalement cédé et perdu leur avantage pour s'incliner 4-2. Une remontée fantastique qui n'a pas totalement rassuré Pep Guardiola, qui était très remonté après la rencontre.

Interrogé par Sky Sports, le Catalan n'a pas mâché ses mots, commençant par critiquer frontalement ses joueurs. "Nous sommes loin de l'équipe que nous étions", lance même Guardiola dès le départ. "Nous avons suffisamment bien joué, mais il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Les joueurs jouent parce que je le leur ai demandé, mais je ne vois rien venir de leurs tripes", a-t-il fustigé.

Pour lui, il est temps de réagir, et vite, alors qu'Arsenal s'envole en tête de la Premier League. "Aujourd'hui, on a eu de la chance. Mais nous allons encore perdre des points, parce que nous n'avons pas d'envie, nous n'avons pas de passion, pas de feu, pas le désir de gagner dès le coup d'envoi. La Premier League n'attend pas. Tout le monde se sent un peu trop à l'aise, donc oui, je ne suis pas satisfait de mon équipe. Je ne reconnais pas mon équipe ! Mon équipe a toujours de la passion et de l'envie de gagner, de courir", regrette-t-il.

Pour terminer sa tirade, Guardiola a aussi ciblé les supporters. "C'est pareil pour eux. Ils sont silencieux pendant 45 minutes !", fustige le Catalan. "Ils nous ont sifflés, non pas parce qu'on jouait mal, mais parce que l'on perdait. Mais c'est le même problème que pour les joueurs, on a remporté 4 titres en 5 ans, du coup, on se sent un peu trop à notre aise. Après le but, ils ont commencé à réagir, mais soit...", a-t-il poursuivi.

Belle ambiance à l'Ethiad.