"Personne ne le remplacera": un ex-coéquipier de Vincent Kompany très inquiet pour Manchester City

Manchester City aurait besoin de "quelques leaders dans le vestiaire" pour concurrencer notamment Liverpool en Premier League estime l'ancien défenseur du club Micah Richards.

La saison dernière, les Citizens ont terminé à 18 points des champions en titre et ont été battu 5-2 par Leicester City lors de leur dernier match de championnat. "Tant qu'il n'y aura pas de patron, ils continueront à concéder ces buts."

Richards estime que City n'a pas comblé le vide laissé par l'ancien capitaine Vincent Kompany, qui les a quittés à la fin de la campagne 2018-19. Le club a pourtant recruté les défenseurs centraux Nathan Ake et Ruben Dias cet été pour environ 105 millions de livres sterling.

"Je ne pense pas que ce soit juste une solution miracle, je pense que c'est plus que ça pour pouvoir défier Liverpool", a ajouté Richards. "Personne ne remplacera jamais Vincent Kompany. C'était l'un des plus grands défenseurs de Premier League, mais beaucoup ne voyaient que ce qu'il faisait sur le terrain. Il s'est toujours assuré que tout le monde donnait 100%. On ne peut pas concéder cinq buts comme face à Leicester. Ils ont besoin d'avoir des leaders dans ce vestiaire - sur et en dehors du terrain. Sinon, ça ne changera pas", a-t-il conclu.