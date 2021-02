"Pourquoi l’élimination du Real est possible...": l’édito d’Emiliano Bonfigli

Ce soir, le Real Madrid affronte l’Atalanta en huitième de finale aller de Ligue des Champions. Et si la surprise de la compétition venait justement de Bergame ?



Au moment du tirage au sort, ce match semblait très déséquilibré : l’histoire, le palmarès et l’un des plus gros effectifs d’Europe d’un côté, face à une équipe italienne presque novice dans la compétition (quart de finaliste tout de même l’an passé, contre le PSG). Aujourd’hui, les rapports de force ont évolué. Bien sûr, le Real reste le favori logique de ce duel. Mais certains éléments pourraient faire basculer la rencontre en faveur des Italiens.



Sans Ramos et Benzema



C’est en effet un Real décimé qui se présente ce soir au Gewiss Stadium. Benzema, Sergio Ramos, Marcelo, Militao, Hazard... en tout, 9 joueurs sont restés dans la capitale madrilène. Pour ce déplacement, Zidane a fait les fonds de tiroir en convoquant 6 joueurs de la Cantera. Cette année, le nombre total de blessures au Real atteint le chiffre hallucinant de 36 ! Personne ne fait pire en Liga. Certaines absences pèseront plus que d’autres, comme celles de Benzema, meilleur buteur du club , et Ramos. Sans son capitaine, le Real n’est pas le même en Ligue des Champions. L’année passée, lors du retour à Manchester City, Varane a pris le bouillon sans le leadership de Ramos. C’est aussi sans Ramos que le Real avait été éliminé en huitième il y a deux saisons face à l’Ajax. Les chiffres ne mentent pas. Sur les 10 derniers matchs disputés sans Ramos en Ligue des Champions, le Real n’en a gagné... que 2 ! Et cette saison, le Real a connu deux défaites en phase de groupe : là aussi, Sergio Ramos était absent. Opéré du ménisque gauche, Ramos devrait également faire l’impasse sur le match retour.



Une mauvaise habitude



Cela fait deux saisons que les Madrilènes ne répondent pas à l’attente en Ligue des Champions. Il y a deux ans, le Real était éliminé en huitième de finale par l’étonnante équipe de l’Ajax. La saison dernière, Manchester City empêchait le Real d’atteindre les quarts. Une troisième élimination de rang au stade des huitièmes est tout simplement indigne du statut du club le plus titré en Europe et dans le monde.



La générosité de l’Atalanta



Les hommes de Gasperini savent qu’ils ont une très belle carte à jouer. Éliminer le Real de la Ligue des Champions, cela claque sur un CV. L’Atalanta va cependant rester fidèle à sa principes de jeu : le collectif avant les individualités, un pressing haut et intense sur l’adversaire, et des intentions toujours offensives, s’appuyant sur la forme des deux Colombiens, Muriel (17 buts toutes compétitions confondues) et Zapata, sans oublier le retour en grâce d’Ilicic. Le départ de Papu Gomez ne pèse absolument pas. Gasperini ne supporte pas les « solistes ». Il en a directement profité pour lancer le jeune italien Pessina. En quelques mois, celui-ci s’est affirmé et à même été convoqué par Roberto Mancini en équipe nationale. La confiance règne dans ce club. Et les performances s’enchaînent : cette saison, les Bergamasques ont battu l’Ajax, Liverpool, Naples (2 fois), l’AC Milan, ou encore la Lazio (2 fois également). Le 19 mai prochain, les joueurs de Gasperini disputeront la finale de la Coupe d’Italie face à la Juventus.



L’avènement de San Courtois



Il reste cependant des motifs de confiance au sein de la Casa Blanca. Le Real est revenu dans la course au titre en Liga grâce au trio expérimenté du milieu de terrain (Modric, Casemiro et Kroos), mais aussi et surtout grâce au talent et à la forme de Thibaut Courtois. En Espagne, tous les analystes sont sous le charme de notre Diable. Il y a deux jours, le quotidien Marca y allait d’un édito dithyrambique : "Courtois est l’étoile de la Liga", "Il est l’unique Galactique du Real", "le seul joueur qui gagne des matchs", "la Rolls Royce de la Liga"... Les compliments pleuvent... Mais Courtois sait qu’il sera à nouveau scruté ce soir. Avec lui dans les buts, le Real possède un avantage. Il y a quelques années, San Iker faisait la différence grâce à ses partages miraculeuses. Désormais, c’est San Courtois ! Un Diable sanctifié à Madrid !