"Quand le train passe, il faut le prendre": Philippe Clement justifie son départ pour Monaco

"J'aime cette pression": Philippe Clement, le nouvel entraîneur de Monaco officiellement présenté mercredi en début d'après-midi au centre de performance de La Turbie, sur les hauteurs de la Principauté, sait qu'il devra être performant très rapidement pour réaliser les objectifs de sa direction.

"Entraîner reste une passion", a indiqué Philippe Clement qui a signé un contrat de deux ans et demi avec Monaco avec l'objectif de qualifier l'équipe pour la prochaine Ligue des champions.

"La pression ? Je suis retourné à Genk avec Bruges, a-t-il souligné. Puis nous avons réussi à être, pour la première fois en 130 ans dans l'histoire du club, champions de Belgique deux fois consécutivement avec le Club Bruges ! C'est de la pression ! J'aime cette pression !"

Arrivé de Bruges avec trois adjoints, Frédéric De Boever, entraîneur spécifique des gardiens, Jonas Ivens, spécialiste de la préparation physique, et Johan Van Rumst, qui ont comme lui signé un contrat jusqu'en juin 2024, Clement a dit vouloir s'adapter au groupe monégasque.

"Tu dois toujours t'adapter aux qualités des joueurs, a-t-il expliqué. Mais je veux une équipe dominante, avec de l'engagement et beaucoup d'envie. Même si parfois l'adversaire est plus fort et qu'il faut être plus malin". Il a aussi profité de l'occasion pour saluer une dernière fois les Brugeois. "Le moment idéal ? Je sais que ce n’est jamais comme on pense. Ce n’est jamais la route que l’on a en tête. Je ne pensais pas quitter Bruges maintenant mais il y a eu un projet. Cela fait longtemps qu’un entraîneur belge n’est pas arrivé directement en France, c’était Goethals. C’est un bon exemple. Quand le train passe, il faut le prendre" , a-t-il déclaré.

Présents aux côtés de leur nouvel entraîneur en conférence de presse, Paul Mitchel, directeur sportif anglais de Monaco, et Oleg Petrov, vice-président directeur général russe, ont justifié l'arrivée de Clement et l'éviction de Niko Kovac, à qui ils ont rendu hommage, par une volonté "d'entrer dans une nouvelle phase" de leur projet.

"Les résultats n'étaient pas en adéquation avec le potentiel, l'ambition et les objectifs planifiés cet été, a souligné Mitchell. Nous avons bien analysé la situation et, avec l'actionnaire principal (Dmitri Rybolovlev, ndlr), nous avons décidé de changer. Pour continuer notre progression et rentrer dans nos objectifs."

Monaco, qui se déplace à Nantes dimanche, est actuellement 6e de Ligue 1 à quatre points de Nice, dauphin du Paris SG, mais aussi qualifié en 8e de finale de la Ligue Europa et de la Coupe de France.