Gonzalo Higuain continue sa carrière loin de l'Europe, puisqu'il évolue aujourd'hui à l'Inter Miami, aux États-Unis. Un club que connaît bien l'Allemand Fabian Herbers, qui l'affronte chaque année avec la vareuse des Chicago Fire. Et les deux hommes ont visiblement un petit contentieux.

C'est ce que l'on peut déduire des propos de l'Allemand, qui a littéralement allumé son adversaire dans un podcast, Zee Soccer Podcast, critiquant son attitude en ne mâchant pas ses mots. "Que ce mec aille se faire foutre. Ce gars est tellement pathétique", a-t-il lancé, visiblement très remonté. "À chaque fois qu’un de ses coéquipiers fait une mauvaise passe, il reste planté là, il est négatif. Son langage corporel est tout simplement terrible. Je ne voudrais pas être son coéquipier. Il est tellement négatif, tellement destructeur avec ses propres coéquipiers alors qu’il est censé les aider et les rendre meilleurs. Ça va être une longue saison pour Miami s’il ne change pas", a-t-il poursuivi.

La réplique d'Higuain n'a évidemment pas traîné. "Maintenant, tout ça m’amuse. Qu’est-ce qui peut m’affecter alors que j’ai joué quinze années dans les meilleures équipes du monde ? J’ai aussi marqué plus de 300 buts, j’ai joué trois Coupes du monde, et quatre fois la Copa America. Ça me fait rire", a lâché l'international argentin de 34 ans dans les colonnes du journal Olé.

Les deux équipes seront à nouveau opposées le 10 septembre. Ce duel Higuain-Herbers s'annonce intéressant.