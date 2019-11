"Si demain je peux le faire venir à Madrid...": Eden Hazard déclare sa flamme à un international français

Eden Hazard revient doucement à son niveau au Real Madrid. Le Diable Rouge est en train de monter en puissance et se dresse comme un danger sur la route du PSG en Ligue des Champions, qu'il affrontera mardi. L'occasion d'aborder le cas du joueur le plus coté de ce vestiaire.

C'est le journal français Le Parisien qui a obtenu l'interview d'Eden Hazard. L'occasion de préfacer le choc de la semaine en Ligue des Champions, opposant un Real Madrid en pleine remontée et un PSG toujours aussi intraitable. Eden Hazard affrontera à cette occasion un certain Kylian Mbappé, que le Real Madrid rêve de recruter dans les prochaines années.

Le Belge, peu avare en compliment, semble convaincu par le talent du Français, qu'il avait aussi croisé en Coupe du Monde. "Dans quelques années, il sera sûrement le meilleur joueur du monde", affirme d'ailleurs le Brainois. "Il y a plusieurs joueurs qui peuvent prétendre à ce titre, mais lui sera surtout l’un des meilleurs de l’histoire", clame-t-il ensuite.

C'est donc tout naturellement qu'Hazard s'est mué en recruteur le temps d'une interview. "En tant que joueur, tu veux toujours jouer avec les meilleurs et si demain je peux le faire venir à Madrid, bien sûr que j’essayerai", a précisé le Diable Rouge. "Mais, non seulement, ce n’est pas moi qui décide et en plus je ne pense pas qu’on me demandera mon avis", a-t-il poursuivi, non sans humour.

Les Madrilènes doivent se préparer à passer à l'action, alors que le joueur, lui, hésite à prolonger son aventure parisienne. Son contrat court jusqu'au 30 juin 2022.