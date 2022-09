"Si j'étais encore président, je ne me rendrais pas au Qatar": François Hollande envoie un tacle à l'organisation du Mondial

Il y a quelques jours, l'ancien président français Francois Hollande, a participé à la conférence "Demain le sport", conférence où différents intervenants ont évoqué le présent, mais aussi le futur du sport français. L'ancien chef de l'Etat a donc évoqué plusieurs sujets, dont le brûlant thème de la Coupe du Monde 2022, organisée au Qatar et qui se déroulera dans quelques semaines.

S'il comprend très bien que les fans et les joueurs "qui ont travaillé et qui se sont préparés depuis des années pour cet événement" ne boycottent pas la compétition, il est un peu plus nuancé sur les instances politiques.

"Les conditions de déroulement de cette compétition, notamment sur le plan climatique et aussi de la construction (des stades) fait que si j’étais encore le chef de l’État, je ne me rendrais pas au Qatar", a déclaré l'ancien président. Pour lui, "un chef de l'état ou membre du gouvernement au Qatar, ça n'est pas utile".