"Siuuuu": ces élèves piègent leur professeure avec des milliers de cris de Cristiano Ronaldo (vidéo)

De génération en génération, les élèves se relayent sur les bancs de l'école et trouvent toujours de nouvelles techniques pour faire des blagues à leurs professeurs. Si avec le temps la punaise sur la chaise est devenue démodée, les jeunes ne sont pas tombés à court d'idées pour autant.

Dans cette vidéo, par exemple, des élèves ont piégé leur professeure en mettant sur l'écran de la classe une vidéo de Cristiano Ronaldo.

La vidéo en question montre le quintuple Ballon d'Or après un match de Ligue des Champions et qui termine de répondre à une interview en poussant son cri devenu célèbre "Siuuu". Le cri est ensuite repris et répété en boucle de plus en plus de fois.

La pauvre enseignante semble avoir bien du mal à arrêter la blague en appuyant sur un écran qui n'a pas l'air d'être tactile, provoquant l'hilarité de ses élèves.

Pour les amateurs, voici la fameuse vidéo. Bonne écoute.