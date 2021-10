"Tout a changé en une heure": Luis Suarez raconte l'incroyable départ de Lionel Messi

Cet été, vous la savez, le FC Barcelone a été contraint de vendre Lionel Messi. Le club était englué dans une crise financière énorme et n'a pu faire avaliser le contrat proposé au génie argentin, qui a finalement pris la direction du PSG.

Ce transfert, c'est un événement tragique pour les fans et joueurs du Barça. Luis Suarez, qui évolue à l'Atlético Madrid, connaît bien Messi. C'est un de ses grands amis, les deux hommes ayant notamment évolué ensemble pendant des années sous la vareuse catalane.

Dans le journal Sport, Suarez a révélé les coulisses de ce départ. "J'ai été très surpris car tout était arrangé. Leo était heureux, je me trouvais en vacances avec lui et il était ravi de sa vie. Il m'a dit : 'je vais finir ma carrière à Barcelone, c'est ce que j'ai toujours voulu, le club qui m'a tout donné et les enfants sont heureux'. Puis en une heure, tout a changé", a-t-il raconte dans le journal.

C'est là que les choses se sont singulièrement compliquées. "Personnellement, le coup a été très dur car je savais la signification de tout ça pour Leo. Je n'étais pas là à ce moment précis, mais je l'ai accompagné quand j'ai vu qu'il souffrait. Leo aime le club, il doit beaucoup à Barcelone. Il a dit au revoir comme un seigneur, ce qu'il est. Le meilleur joueur de l'histoire du club. Pourtant, il est parti dans l'incertitude par rapport aux circonstances de son départ et il était agacé par la façon dont les choses s'étaient passées, par ce changement d'une heure à l'autre. Je sais que certaines choses l'ont dérangé et il est parti comme il est, comme un seigneur et un grand. Leo a toujours été clair : il a tout donné pour le club et le club a tout donné pour lui", a raconté l'Uruguayen.

Aujourd'hui, Messi a retrouvé le bonheur du jeu à Paris. Le Barça, de son côté, poursuit son évolution pour tenter de rester à un niveau correct malgré des finances dans le rouge.