"Trois backs et two pistons": le président de Lyon fait n'importe quoi en parlant anglais au propriétaire du club (vidéo)

John Textor, le nouvel actionnaire majoritaire de Lyon, était de passage hier dans le club samedi, assistant à la défaite de son équipe contre Strasbourg. L'occasion pour lui de discuter avec Jean-Michel Aulas, le Président, qui a tenté de lui donner la composition du jour. C'est là qu'on a pu se rendre compte qu'en anglais, ce n'était pas encore tout à fait ça.

En effet, Aulas a semblé en grande difficulté au moment de donner le onze en anglais. "We play with 3 backs and two pistons", lance notamment le président, qui semble à la recherche de ses mots dans cette vidéo. "In the middle", poursuit-il pour présenter sa ligne dans le milieu, qui se dit midfield, étant ensuite incapable de donner sa ligne offensive en anglais.

Rien de grave, évidemment, mais la séquence est insolite.