"Tu as échangé une Ferrari contre une Twingo": Shakira enterre encore Gérard Piqué dans une chanson explosive (vidéo)

La relation entre Shakira et Gérard Piqué est devenue explosive. Le couple s'est séparé il y a quelques mois, faisant d'ailleurs naître une première chanson de la star colombienne, qui se plaignait déjà du comportement de son ex. Dans un nouveau morceau, réalisé avec Bizarrap, Shakira sort l'artillerie lourde pour enfoncer Gérard Piqué.

L'ancien joueur du Barça se fait incendier dans tous les domaines, la superstar de la musique ayant décidé de ne plus retenir ses coups. "J'ai pris un autre avion, je ne veux pas revenir, je ne veux pas une nouvelle déception", chante d'abord la Colombienne. "Une louve comme moi n'est pas faite pour les débutants, une louve comme moi n'est pas faite pour un mec comme toi. Tu m'as laissé la belle-mère pour voisine, avec la presse à la porte et des dettes au fisc", lance-t-elle ensuite, faisant référence à son procès pour fraude fiscale, alors que Madrid l'accuse d'avoir caché 14 millions d'euros entre 2012 et 2014.

Elle s'en prend ensuite à la nouvelle compagne de Piqué, Clara Chia. Et sans se cacher. "J'étais trop grande pour toi, tu as maintenant une comme toi. Tu as échangé une Ferrari contre une Twingo, une Rolex contre une Casio", lance la chanteuse, visiblement remontée. Le clash continue.