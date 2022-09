"Tu dois t'arrêter !": un ex-international italien ordonne à Cristiano Ronaldo de prendre sa retraite

Cristiano Ronaldo ne traverse pas la meilleure période de sa carrière. Toujours muet en Premier League, Ronaldo a démarré sa saison timidement en inscrivant un pion, sur penalty, sur le terrain du modeste Sheriff Tiraspol.

Ronaldo, qui a toujours été une machine à buts durant l'ensemble de sa carrière, peine donc à retrouver toutes ses sensations après un été très difficile, où il a vécu le décès prématuré d'un enfant. Sa situation professionnelle n'était guère plus joyeuse : le Portugais a tenté par tous les moyens de quitter Manchester, sans succès.

"Sinon c'est le banc de touche"

Et quand on est au fond, Antonio Cassano n'est jamais bien loin pour te pousser à y rester. Depuis la fin de sa carrière, l'ex de l'Inter et de Milan n'hésite jamais à donner son avis sur la planète football. Sa dernière cible en date est donc le quintuple Ballon d'Or.

"Il a tout gagné, il a été un phénomène. Arrête ! Tu dois t’arrêter ou tu ne feras que te heurter au banc de touche, il doit comprendre que s'il n'est plus capable de tenir un certain niveau, il vaut mieux stopper", a-t-il martelé à Cabine Desportiva, un podcast où il réagit souvent.

Est-ce Cristiano Ronaldo écouterait les conseils d'Antonio Cassano, ça, c'est une autre histoire.