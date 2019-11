"Tu vas vraiment rejoindre le PSG ?": quand Thiago Silva bouclait l'arrivée d'Ibrahimovic à Paris

Zlatan Ibrahimovic aura marqué le PSG de son empreinte. Le buteur suédois, actif au club entre 2012 et 2016, totalise 180 apparitions avec le club, pour 156 buts. Thiago Silva, le capitaine parisien, est revenu sur l'épisode qui a favorisé la signature du géant suédois.

Nous sommes le 14 juillet 2012. En difficulté financière, l'AC Milan est forcé de céder aux avances du Paris Saint-Germain. Thiago Silva s'engage pour 5 ans contre 42 millions d'euros. L'aventure ne s'est plus stoppée depuis. Le Brésilien est même devenu le capitaine et dispose d'un statut de joueur-clé.

Dans un entretien accordé à L'Equipe, le Brésilien est revenu sur sa signature. Une signature qui fera officie d'élément déclencheur à l'arrivée d'une autre future icône, Zlatan Ibrahimovic. Les deux hommes se sont côtoyés à Milan et sont restés de bons amis. "J'avais à peine signé mon contrat au PSG qu'il m'a téléphoné", a expliqué le défenseur central. 'Thiago, tu vas vraiment rejoindre le PSG ?' 'Oui, c'est fait, je viens de signer'. Il m'a dit : 'Pas de blague hein ?! Si tu n'y vas pas, je ne signe pas. Et si tu m'as menti, tu vas voir, je vais m'occuper de toi !'. Zlatan, c'est un mec formidable avec qui je parle très régulièrement. J'éprouve beaucoup de respect et d'admiration pour lui", a-t-il poursuivi.

La suite est brillante, Ibrahimovic devenant le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club. Rien que ça. Thiago Silva, lui, se souvient de ce qu'il aurait pu connaître s'il n'était pas devenu joueur professionnel. "Je viens d'un quartier pauvre où le crime est une option. J'aurais pu basculer là-dedans, c'était très proche de moi (...) J'aurais pu aussi devenir contrôleur, comme mon grand frère" explique le Brésilien. "Quand j'ai commencé à ne plus trop y croire, ma mère m'a fixé un ultimatum : 'Si tu abandonnes le foot, tu iras bosser comme ton frère !'. Je me suis accroché pour atteindre mon rêve : devenir joueur professionnel. Si j'avais échoué, je serais sûrement assis dans un bus aujourd'hui".

Heureusement pour lui, le football lui a finalement offert une fantastique carrière, qu'il poursuit aujourd'hui à Paris comme en sélection.