"Un karting champion du monde": la réponse cinglante d'Olivier Giroud à Karim Benzema

Olivier Giroud a répondu mercredi à l'attaque dont il a été l'objet mardi de la part de son confrère Karim Benzema sur les réseaux sociaux. "Une voiture de karting ? Peut-être, mais une voiture de karting championne du monde", a répliqué l'attaquant de Chelsea sur les réseaux sociaux, cité par Befoot.net.

L'attaquant du Real Madrid, écarté de l'équipe de France, avait comparé le titulaire à son poste chez les Bleus à une voiture de karting alors que lui se considère comme une F1. "On ne confond pas la F1 et le karting, et je suis gentil. Next. Moi je sais que je suis la F1", avait avancé le modeste équipier d'Eden Hazard et Thibaut Courtois.