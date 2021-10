"Voilà ce que je pense": les conseils de Zlatan Ibrahimovic à Kylan Mbappé pour "devenir meilleur"

Zlatan Ibrahimovic était l'un des premiers joueurs de renommée mondiale a rejoindre le PSG après le rachat du club par le Qatar. Dans un entretien exclusif accordé à nos confrères de Téléfoot, le géant suédois est revenu sur son aventure parisienne et a livré le fond de sa pensée sur Kylian Mbappé qui a pris sa place à la pointe de l'attaque du PSG.

"Mbappé, j’adore. Mais ce qu’il fait n’est pas encore assez. Il est trop dans un confort, dans sa zone. Il faut qu’il marche sur le feu et s’il marche sur le feu, il sera encore meilleur", conseille le géant suédois passé par l'AC Milan, le FC Barcelone et l'Inter Milan. "Imaginez comment il peut devenir fort s’il se fait mal. Il faut qu’il sente le goût du sang. Tu dois être entouré de gens qui te poussent et qui t’élèvent. Mais tu n’as pas besoin d’être entouré de ceux qui te disent que tu es le meilleur. Non, non, non. Entoure-toi de ceux qui te diront que tu n’es pas assez bon et que tu dois devenir meilleur. Et tu deviendras meilleur. Voici ce que je pense de la situation de Kylian Mbappé. S'il est le meilleur ? Il est dans mon top, en tout cas dans le top de ceux que j’aime. Pour les autres, il y a ceux qui sont là depuis longtemps mais pour les jeunes, il y a Mbappé, Haaland et Ibrahimovic, pas besoin d'autres (rires)."

Mbappé devrait, sauf rebondissement, s'en aller du PSG à la fin de la saison pour rejoindre le Real Madrid et la Liga. Un championnat dans lequel a joué un certain Zlatan Ibrahimovic.