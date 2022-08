"Vous saurez bientôt la vérité": Cristiano Ronaldo s'apprête à tout balancer au sujet de son avenir (photo)

Ce n'est plus un secret pour personne: Cristiano Ronaldo ne se sent pas très bien à Manchester United. Le Portugais, qui a manqué la tournée de pré-saison, peine à retrouver sa forme et chercherait absolument à quitter le club anglais, qui n'a pu se qualifier pour la Ligue des Champions. Mais peu de clubs ont jusqu'ici fait preuve d'un intérêt concret, la faute notamment à ses émoluments.

Mais que se passe-t-il donc en interne ? Visiblement, CR7 prévoit de s'exprimer prochainement, comme il l'a affirmé sur les réseaux sociaux. "Vous saurez la vérité quand une interview sera faite, dans quelques semaines, Les médias ne racontent que des mensonges. J’ai tout noté dans un carnet et, ces derniers mois, sur 100 actualités à mon sujet, seules 5 étaient vraies. Sachez-le", a écrit le joueur dans un commentaire Instagram.

Une annonce qui, sans aucun doute, va faire trembler la direction mancunienne.