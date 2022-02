"Vous vous êtes chié dessus": éliminé, José Mourinho pète un câble sur ses joueurs

L'AS Rome a sombré mardi soir en quart de finale de la Coupe d'Italie à San Siro contre l'Inter Milan. Un naufrage collectif qui a rendu fou le coach de l'équipe, le sulfureux José Mourinho.

Selon nos confrères italiens de la Corrierre dello Sport, le Portugais aurait incendié son équipe dans le vestiaire après la défaite 2-0. "Je veux savoir pourquoi, contre l'Inter, vous vous êtes chié dessus dans les 10 premières minutes. Tout le monde, personne n'est exclu", aurait explosé Mourinho. L'Inter Milan avait, en effet, ouvert le score après seulement deux minutes de jeu.

"Je veux savoir pourquoi depuis deux ans vous vous montrez petits contre les grands. Si nous sommes petits, les arbitres nous traitent comme petits ! Ils traitent Rome comme un enfant. L'Inter c'est une super équipe, vous les aviez en face de vous et au lieu de trouver les bonnes motivations vous vous en foutiez ! Le plus gros défaut d'un homme est un manque de couilles, un manque de personnalité. Avez-vous peur de matchs comme celui-ci ? Alors allez jouer en Serie C où vous ne trouverez jamais d'équipes avec des champions, des stades de haut niveau, les pressions du grand football. Vous êtes des gens sans couilles. La pire chose pour un homme !"

Reste à voir si cette gueulante aura eu un effet sur les joueurs. L'AS Rome affrontera Sassuolo dimanche et occupe la 7e place du championnat à égalité avec le rival de la Lazio (6e).