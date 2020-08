WeLoveYouRom: les supporters de l'Inter Milan soutiennent Romelu Lukaku

Les supporters de l'Inter Milan se sont mobilisés en masse sur les réseaux sociaux ce dimanche pour soutenir Romelu Lukaku. Un soutien qui survient après une défaite en finale de l'Europa League contre le FC Séville vendredi soir.

Malgré un but de Romelu Lukaku, le FC Séville a remporté l'Europa League de football vendredi soir. Une défaite en finale au goût amer pour le Diable Rouge qui, malgré le fait qu'il ait égalé un record du Brésilien Ronaldo, n'a pas été chercher sa médaille d'argent lors de la cérémonie. Un comportement jugé irrespectueux qui fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, notamment.

Les supporters de l'Inter Milan se sont mobilisés en masse sur les réseaux sociaux ce dimanche en lançant le hashtag #WeLoveYouRom pour le soutenir. Ce mot-clé était dans le top des tendances sur Twitter dès sa mise en ligne.



En début de soirée, Lukaku a publié un message pour remercier ses fans pour leur soutien. "Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour ma famille et moi-même. Cette année, en tant qu'équipe, nous avons beaucoup grandi ensemble et c'est un honneur de représenter un club que j'aime depuis que je suis enfant. Oui, ce qui s'est passé en finale m'a énervé, mais je vais me battre. Je n'ai jamais eu la vie facile, comme beaucoup d'entre vous le savent, et cette expérience me rendra plus fort. Une chose est sûre, l'Inter n'est pas morte et cette expérience nous rendra meilleurs en tant qu'équipe! Il y a de l'unité et nous allons dans la bonne direction. Aux fans, je tiens à vous remercier pour votre soutien à chaque match, à domicile ou à l'extérieur, je vous aime. J'apprécie les messages que j'ai reçus. Nous reviendrons. Sempre forza Inter (Allez l'Inter, ndlr)".