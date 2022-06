10 fois plus grand que le Camp Nou: un artiste américain invente un stade d'un million de places (photo)

Imaginez un stade gigantesque, dans lequel on pourrait mettre pratiquement un dixième de la population de notre pays. L'artiste américain Paul Pfeiffer a imaginé ce stade et en a fait une maquette.

Il serait des très loin le plus grand stade du monde. L'actuel stade qui compte le plus de capacité se trouve en Corée du Nord. Le stade du Premier mai peut accueillir 150.000 personnes. Le plus grand stade d'Europe, le Camp Nou du FC Barcelone, peut accueillir un tout petit peu moins que 100.000 personnes.

7,5 fois plus grand (en théorie), le stade imaginé par le sculpteur, photographe et vidéaste est un concept qui restera plus que probablement à l'état de maquette. Il n'empêche qu'imaginer ce mastodonte réel et rempli avec un million de fans dans les gradins peut donner un certain vertige.