11-2, cinq buts, six assists: incarcéré au Paraguay, Ronaldinho RÉGALE lors du tournoi de foot de la prison (photos)

La prison paraguayenne dans laquelle est actuellement incarcéré Ronaldinho a organisé cette nuit son propre tournoi de football. L'équipe du Brésilien l'a emporté 11-2 en finale, avec un festival dans l'ancienne star du ballon rond.

Visiblement, Ronaldinho n'a rien perdu de son talent. Le Brésilien, actuellement incarcéré au Paraguay, a disputé le tournoi de football organisé par la prison. Le joueur a brillé en finale, s'offrant cinq buts et six passes décisives lors d'une rencontre remportée 11-2 par son équipe. Il a d'ailleurs été élu homme du match.

Le trophée est un petit peu particulier, puisque le champion a obtenu... un cochon de 16 kilos. Rien que ça !

Son appel rejeté vendredi

La justice paraguayenne a rejeté vendredi l'appel déposé par les avocats de l'ex-star du foot brésilien, emprisonné depuis une semaine au Paraguay où il fait l'objet d'une enquête pour usage de faux passeport.



"Il n'y a pas de changement dans le risque de fuite et d'obstruction de l'enquête, ce qui justifie la mesure préventive de maintien en détention des frères Assis Moreira", selon la décision des trois juges appelés à se prononcer. La justice avait jusqu'à lundi pour rendre sa décision sur le recours présenté par les avocats de l'ancien joueur du FC Barcelone.



Ronaldo de Assis Moreira, dit Ronaldinho, a été arrêté le 6 mars en compagnie de son frère Roberto. Tous deux sont accusés d'être entrés au Paraguay en possession de faux passeports et ont été placés en détention provisoire.



Le Ballon d'Or 2005 et son frère étaient arrivés deux jours auparavant à Asuncion pour faire la promotion d'un livre et participer à diverses opérations de bienfaisance. Les deux hommes ont montré leurs passeports à la police de l'immigration, qui n'a pas immédiatement relevé d'anomalie. La police paraguayenne a ensuite perquisitionné l'hôtel où logeaient les deux hommes.



Les enquêteurs y ont découvert de faux passeports paraguayens confectionnés à Asuncion il y a quelques mois, selon le ministre de l'Intérieur Euclides Acevedo. Selon le juge Gustavo Amarilla, en charge du dossier, l'enquête cherche à "connaître les véritables raisons de leur présence" au Paraguay. "Il pourrait y avoir d'autres choses, comme une association de malfaiteurs ou du blanchiment d'argent", a-t-il déclaré.



Ronaldinho avait été privé de son passeport par la justice brésilienne fin 2018, à la suite de sa condamnation à une amende de 2,5 millions de dollars (environ 2,25 millions d'euros) pour avoir construit une jetée sans autorisation au bord d'un lac dans une aire protégée de l'Etat du Rio Grande do Sul (sud).



Il l'avait finalement récupéré en 2019 au terme d'un accord avec la justice, en contrepartie d'un versement de 6 millions de réais (1,1 million d'euros).



Une quinzaine de personnes, dont des entrepreneurs, policiers et fonctionnaires, sont dans le collimateur de la justice paraguayenne dans le cadre de cette affaire.