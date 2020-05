11 journées en 5 semaines: le coach de Leganes dévoile le calendrier du championnat d'Espagne

L'entraîneur de Leganes, Javier Aguirre, a affirmé jeudi que le championnat espagnol reprendrait le 20 juin pour se terminer fin juillet, tandis que la Ligue refusait de confirmer ces dates.

Le technicien mexicain a déclaré à un quotidien sportif de son pays, Marca Claro, qu'il avait été informé de ce calendrier après deux mois d'arrêt dus à l'épidémie de coronavirus. "Nous avons déjà une date de reprise du championnat: le 20 nous reprenons la Liga et en cinq semaines nous terminons, officiellement le 26 juillet", a-t-il expliqué.

Il a ajouté que les rencontres des 11 dernières journées auraient lieu au rythme de deux par semaine: le samedi et dimanche, et le mercredi et jeudi. "La Ligue vient de m'informer officiellement et j'en suis très content parce que nous avons déjà programmé les entraînements. Nous commençons dès demain (vendredi), heureusement les tests ont été concluants", a-t-il ajouté.

La Ligue espagnole de football n'a pas communiqué sur ce calendrier, affirmant se concentrer sur l'organisation de la reprise des entraînements. Le gouvernement avait annoncé un plan de déconfinement pour les footballeurs professionnels qui leur permettait dans un premier temps de s'entraîner séparés les uns des autres, avec six joueurs maximum sur un terrain.

Les phases suivantes prévoient ensuite des entraînements en groupe réduit, puis en groupe plus large. Dans une quatrième et dernière phase, les matches seront autorisés, à condition de ne pas dépasser 400 personnes en tout. La Ligue a proposé de finir la saison à huis clos.

Son président Javier Tebas a exclu de faire comme en France, où elle est terminée, estimant que le manque à gagner pour les clubs avoisinerait un milliard d'euros. Le suspense reste entier, avec le FC Barcelone en tête, deux points seulement devant le Real Madrid après 27 journées.

Parmi les grands championnats européens, la Bundesliga en Allemagne a prévu une reprise le 16 mai, tandis que la Premier League en Angleterre et la Serie A sont incertains de pouvoir reprendre et dans quelles conditions.