12 enceintes ont été choisies: découvrez les stades de la prochaine Coupe du Monde des clubs

Le MetLife Stadium de New York a été choisi comme théâtre de la finale. Deux stades d'Orlando, le Camping World Stadium et l'Inter&Co Stadium, ont été retenus. Les autres villes sélectionnées sont Atlanta (Mercedes-Benz Stadium), Charlotte (Bank of America Stadium), Cincinnati (TQL Stadium), Los Angeles (Rose Bowl Stadium), Miami (Hard Rock Stadium), Nashville (GEODIS Park), Philadelphie (Lincoln Financial Field), Seattle (Lumen Field) et Washington (Audi Field).

"Le football est le sport le plus populaire de la planète et 2025 marquera le début d'une nouvelle ère pour le football de clubs lorsque la FIFA organisera pour la première fois la plus grande, la plus inclusive et la plus juste des compétitions mondiales de clubs, ici aux États-Unis", a déclaré le président de la FIFA Gianni Infantino, qui a fait cette annonce à l'occasion du Global Citizen Festival de New York, aux côtés de célébrités comme l'acteur Hugh Jackman et le producteur musical DJ Khaled.