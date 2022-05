20 personnes arrêtées à Marseille après de violentes bagarres entre supporters (vidéos)

Vingt personnes ont été interpellées à Marseille au cours d'incidents entre supporters mercredi soir, à la veille de la demi-finale retour de la Ligue Europa Conférence entre l'OM et le Feyenoord Rotterdam, a-t-on appris jeudi auprès de la préfecture de police.



La majorité des interpellés sont des supporters marseillais, a-t-on précisé de même source. A la tombée de la nuit mercredi, les Néerlandais s'étaient réunis en grand nombre sur des terrasses près du Vieux-Port, sous surveillance de forces de l'ordre françaises et néerlandaises, avait constaté un photographe de l'AFP.



Des projectiles ont d'abord été tirés dans leur direction, selon la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, puis des supporters marseillais sont arrivés et des groupes des deux camps ont commencé à se provoquer. "Il n'y a pas eu de débordements majeurs", a insisté jeudi matin la préfecture de police, qui prévoit "une montée en puissance" du dispositif de sécurité pour la journée autour de la rencontre.



En tout, environ un millier de membres des forces de l'ordre seront présents dans la ville entre la "fan-zone" dédiée aux supporters néerlandais, le centre-ville et le stade, a-t-elle détaillé. La rencontre a été classée "niveau 5" en terme de sécurité par les autorités, soit le niveau maximum, selon une source proche du dossier.



Installée sur la plage de Prado, la plus grande plage de la ville, la "fan-zone" devait ouvrir jeudi dès 10h00 pour éviter les débordements. "Ce lieu permettra un acheminement des supporters jusqu'au stade Vélodrome sous escorte des forces de l'ordre", a indiqué la préfecture de police dans un communiqué. A l'intérieur du stade, tous les supporters néerlandais seront rassemblés en zone visiteurs et une zone tampon vide de spectateurs sera aménagée entre la tribune visiteurs et celle Jean-Bouin.



Le virage Nord sera quant à lui fermé au public, a rappelé la préfecture, évoquant la sanction prise contre le club marseillais par l'UEFA après les incidents lors du quart de finale entre l'OM et les Grecs du PAOK Salonique. Quelque 3.200 supporters néerlandais sont attendus au Stade Vélodrome jeudi soir, et 1.000 à 1.500 autres en ville, sans billet.