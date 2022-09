231 jours qu'il attendait cela: Eden Hazard sera titulaire demain avec le Real Madrid

L'entraîneur du Real Madrid va accorder sa confiance à Eden Hazard. Très solide contre le Celtic, avec un but et un assist en jouant 60 minutes, le Diable Rouge profitera de la blessure de Benzema pour s'offrir une titularisation contre Majorque demain. C'est le coach lui-même qui l'a confirmé.

"Hazard a très bien joué contre le Celtic. Demain, je vais le faire jouer, j'espère qu'il pourra répéter cela", a-t-il annoncé, précisant ce qu'il attendait de la part du joueur belge. "Sans Karim, le système est le même. Hazard n'a pas la série de buts qu'a Karim, parce que cela fait longtemps qu'il ne joue pas. Je ne vais pas demander à Hazard qu'il marque des buts. Je vais lui demander de bien jouer, comme contre le Celtic. On ne doit pas perdre la bonne série offensive que l'on a. On combine bien, on a de la mobilité et on doit garder cela", a précisé Ancelotti.

Eden Hazard tentera donc de justifier cette titularisation et de rappeler qu'il reste un grand joueur de foot. C'est tout le mal qu'on lui souhaite, 231 jours après sa dernière titularisation.