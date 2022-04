3 matchs, 3 absences: ce supporter anglais a déboursé 3.600€ pour voir jouer Ronaldo... qui était à chaque fois forfait

L'histoire de Chris Broome, un supporter anglais de 43 ans, est celle d'un homme qui manque de chance. Grand amateur de football, cela fait 2 ans qu'il essaye de réaliser le rêve de son fils Zac, 12 ans. Ce dernier rêve tout simplement de voir jouer Cristiano Ronaldo, son joueur préféré. Pour y parvenir, Chris Broome avait d'abord été voir un match en Italie, lorsque le Portugais évoluait à la Juventus.

Problème: le joueur avait été laissé au repos et le duo est rentré bredouille. La chance devait leur sourire une fois la star de retour en Angleterre. Ils ont donc pris des tickets pour le dernier derby de Manchester. Cristiano Ronaldo l'a manqué sur blessure. Ils ont ensuite gagné des entrées pour le match contre Leicester, que Ronaldo n'a de nouveau pas joué.

Une véritable poisse qui coûte cher, puisque Chris Broome a déjà déboursé plus de 3.600 euros en hôtels et tickets pour voir jouer CR7. "Cela me coûte un bras et une jambe, mais j'ai promis à Zac que je l'emmènerais voir jouer Ronaldo, je le ferai quoi qu'il en coûte", a commenté le papa dans le journal The Sun. Espérons qu'ils finissent par y parvenir.