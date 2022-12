3 petits matchs et puis s'en va: cet ancien joueur de Premier League aura tenu seulement 34 jours à la tête d'un club de D4 anglaise

Matthew Etherington s'attendait certainement à une autre expérience à la tête de Crawley Town. Intronisé le 27 novembre dernier comme entraîneur du club de League Two (D4) anglaise, l'ancien joueur de West Ham et Tottenham a été viré aujourd'hui, après 34 jours et seulement 3 matchs en charge pour une victoire et deux défaites.

Le propriétaire américain du club a justifié sa décision via son directeur général. "C'était devenu clair pour tout le monde que ce partenariat n'était pas bon pour que le club aille de l'avant", a déclaré Chris Galley. "Nous avons donc décidé d'aller dans des directions différentes et nous allons engager un nouveau manager aussi vite que possible."

Crawley est 20ème sur 24 de League Two et va devoir se battre jusqu'au bout pour son maintien dans le foot professionnel anglais.