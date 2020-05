300 pompes et 1.000 abdos: le programme d'entraînement EXTRÊME d'Erling Haaland

Un programme d'entraînement digne de la machine Cristiano Ronaldo.

D'après Stanislav Macek, un entraîneur ayant passé une semaine en début de saison avec le Red Bull Salzbourg, Erling Braut Haaland effectue 300 pompes et 1.000 abdominaux par jour. "Il a un énorme respect pour le travail. Tout le monde me l'a dit quand j'étais à Salzbourg. Il travaille beaucoup individuellement pour s'améliorer. Il m'a dit qu'il faisait 1.000 abdos assis et pratiquement 300 pompes tous les jours. C'est un Zlatan Ibrahimovic moderne. Je dirais même qu'il se déplace mieux, plus vite", a-t-il expliqué au quotidien espagnol AS.

C'est donc de là que viendrait la force du prodige norvégien de 19 ans, auteur de 40 buts (9 assists) en 33 matches, toutes compétitions confondues, cette saison. Il pourrait même aller plus haut que Dortmund. "S'il continue de progresser comme ça, nous le verrons sûrement dans une équipe encore plus grande dans peu de temps, peut-être au Real. Les meilleurs joueurs du monde y ont toujours joué et Haaland en fait partie. Il est fait pour Madrid, sans aucun doute", a ajouté Macek, qui a livré une autre anecdote au sujet d'Haaland.

"Lorsqu'il était au RB Salzbourg, il avait une petite amie de Norvège qui est venue lui rendre visite, a-t-il raconté. Quelques jours plus tard, elle est repartie parce qu'il lui avait dit qu'il ne devait se concentrer que sur le football".