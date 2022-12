48 équipes, 104 match, 6 rencontres par jour: le format démentiel envisagé pour la prochaine Coupe du Monde

La Coupe du Monde 2026 entre déjà sa phase préparatoire. La prochaine édition aura lieu au Canada, aux États-Unis et au Mexique et comportera quelques changements importants. Le plus important, déjà confirmé, sera le passage de 32 à 48 équipes. Mais comment vont s'organiser les poules ? La Gazzetta dello Sport donne dans son édition du jour un contour peu reluisant de ce futur Mondial.

Le principe resterait inchangé, avec 4 équipes par groupe, ce qui donnerait un total de 12 poules. Mais l'idée est bien de jouer un tour de plus, avec des seizièmes de finales. Il y aura donc 2 qualifiés d'office et les 8 meilleurs troisièmes seront repêchés. Cela aura des conséquences importantes sur le nombre de matchs, qui passera de 64 à 104. Cela veut dire que, pendant le premier tour, il pourrait y avoir jusqu'à 6 rencontres par jour !

16 villes se partageront les rencontres. Si les organisateurs doivent encore définir qui jouera où, bien entendu, il est possible qu'il y ait des distances colossales, de plusieurs milliers de kilomètres, entre les enceintes. Le tournoi devrait lui durer 33 jours. La FIFA doit encore trancher définitivement, elle qui envisageait aussi un format novateur de 16 groupes de 3 équipes.