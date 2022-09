52 vols en trois mois: Lionel Messi flingué pour ses déplacements en jet privé (photo)

Lionel Messi fait partie de ces stars qui sont désormais scrutées pour leurs déplacements en jet privé. Le joueur argentin est lui aussi concerné par cette nouvelle tendance, qui consiste à exploiter les données publiques liées à l'utilisation d'un avion pour estimer leur empreinte carbone. Dans la plupart des cas, le but poursuivi est de forcer une interdiction d'utilisation de ces jets privés.

Dans le cas de Lionel Messi, l'un des comptes concernés a réussi à calculer la quantité de CO2 rejeté par l'avion du joueur entre le mois de juin et le mois d'août. Résultat: des déplacements en France, en Espagne, en Argentine, au Mexique ou encore en Italie et au Brésil. Pour un total de 52 vols et 1502 tonnes de CO2 rejeté. "Soit autant de CO2 qu'un Français moyen en 150 ans", dénonce le compte Twitter.

Lionel Messi, comme d'autres joueurs, possède un jet qu'il utilise à des fins personnelles ou qu'il loue à des autres voyageurs, comme Luis Suarez ou le président argentin. Il n'est donc pas le seul à exploiter l'appareil.