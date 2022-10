739 matchs et 15 ans sans carton rouge: Toni Kroos a été exclu pour la première fois de sa carrière (vidéo)

old-up au Bernabéu ! Le Real Madrid a été accroché 1-1 par le promu Gérone dimanche pour la 12e journée de Liga, mais reprend les commandes du classement un point devant son dauphin, le FC Barcelone, vainqueur sur le fil samedi à Valence (1-0). Les Madrilènes ont trouvé la faille à la 70e par Vinicius, qui a coupé du droit un centre signé Fede Valverde, mais ont cédé dix minutes plus tard sur un pénalty transformé par Cristhian Stuani après une main litigieuse de Marco Asensio dans la surface.

Le Santiago-Bernabéu est entré en éruption à la 89e, quand Rodrygo a cru redonner l'avantage aux siens... mis l'arbitre a annulé son but, estimant qu'il a tiré dans le ballon alors que le gardien adverse le contrôlait. Mais l'espoir s'est envolé dans le temps additionnel, avec l'expulsion sur deuxième carton jaune de Toni Kroos (90e+2). Le premier rouge de la carrière de l'Allemand (club et sélection confondus).

Un nul au goût amer pour les Merengues, cinq jours après avoir concédé leur première défaite de la saison sur le terrain de Leipzig (3-2) en Ligue des champions.

"Tout le monde souffre"

"En ce moment, on ne joue pas à un excellent niveau, mais c'est parce qu'il y a trop de matches, les joueurs n'ont pas le temps de récupérer physiquement et mentalement, on a des blessés... Mais il n'y a pas que nous: en ce moment, je ne connais pas une équipe qui pratique un football spectaculaire. Tout le monde souffre", a pointé Carlo Ancelotti en conférence de presse d'après-match.

Ce deuxième nul en 12 matches de Liga pour le Real arrive au pire des moments: le Real Madrid n'a toujours pas récupéré son avant-centre fétiche Karim Benzema, toujours gêné par des douleurs à la cuisse gauche, et a aussi perdu l'international français Aurélien Tchouaméni, absent de dernière minute dimanche en raison d'une surcharge musculaire à une jambe.

Rodrygo, qui a souffert de vomissements dans la nuit de vendredi à samedi, était bien titulaire dimanche, mais n'a pas réussi à concrétiser les quelques occasions qu'il s'est procurées. A l'inverse, son compatriote Vinicius a encore une fois été décisif pour le troisième match de rang, après ses deux passes décisives délivrées lors du succès 3-1 à Séville le week-end dernier, et son but marqué à Leipzig mardi.

Ce faux-pas survient à trois jours de la réception du Celtic Glasgow, un match décisif pour la première place du groupe en Ligue des champions, pour lequel Carlo Anceloti devrait retrouver Tchouaméni et peut-être Benzema. "Les joueurs qui n'ont pas joué, c'est seulement parce qu'on a écouté leurs sensations. Objectivement, médicalement, ils n'avaient rien. Mais on prend toujours en compte leurs sensations. Et on ne veut pas risquer une blessure inutile à ce moment-là de la saison", a expliqué le technicien italien après la rencontre.

Pour Gérone, c'est jour de gloire : les Catalans ont accroché là leur 4e nul de la saison, et s'échappent de la zone rouge au goal average, devant le Séville FC (10 points).

Plus tôt dans la journée, la surprenante Osasuna a dominé Valladolid 2-0 et se replace à la 6e place, parmi les places qualificatives pour l'Europe.