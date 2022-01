8 minutes sur le terrain et un but: Adnan Januzaj bat un record en Espagne (vidéo)

Sur le banc au coup d'envoi, Adnan Januzaj est rapidement monté au jeu avant de marquer lors du partage 1-1 de la Real Sociedad sur le terrain d'Alaves en match comptant pour la 19e journée de Liga. Un score de parité qui permet aux jours de Saint-Sébastien d'occuper la 6e place au classement avec 30 points.

Titulaire lors des deux dernières rencontres de la Real Sociedad, Adnan Januzaj débutait la première rencontre de l'année sur le banc des remplaçants. Une situation qui allait vite changer, puisque le gaucher de 26 ans prenait part au jeu après à peine 6 minutes à la suite de la blessure d'Ander Barrenetxea.

Une montée salvatrice pour les visiteurs qui ouvraient la marque par le même Januzaj huit minutes plus tard, à la bonne place pour reprendre une offrande de Portu (14e, 0-1). Alaves n'allait pas s'en laisser conter et allait rétablir l'égalité peu avant l'heure sur un penalty de Joselu (58e, 1-1), fixant au passage le score définitif de cette rencontre. Il s'agit aussi d'un record, puisque ce but est le plus rapide jamais inscrit en Liga par un remplaçant.