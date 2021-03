Les Pays-Bas se font CORRIGER par la Turquie, emmenée par un immense Burak Yilmaz (vidéos)

L'équipe nationale des Pays-Bas a entamé ses qualifications en vue de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar par une défaite. Les Néerlandais ont été battus par la Turquie 4-2, mercredi à Istanbul.

Burak Yilmaz a été le grand responsable de la déroute des Oranje qui jouent samedi contre la Lettonie et mardi à Gibraltar dans le groupe G. L'attaquant de Lille, âgé de 35 ans, a marqué trois but. Yilmaz a ouvert la marque à la 15e minute via Matthijs de Ligt. À la 34e minute, il a obtenu un penalty après une faute de Donyell Malen sur Okay Yokusku. Hakan Çalhanoglu a signé le 3-0 à la 46e minute.

Les remplaçants Davy Klaassen (75ee) et Luuk de Jong (76e) ont redonné espoir aux Néerlandais (3-2). Mais à la 81e minute, Yilmaz a assuré la victoire turque (4-2). Memphis Depay a manqué un penalty pour les Néerlandais dans le temps additionnel.