A Lyon, un projet d'Aulas et Parker sème la zizanie chez les Verts

Votera, votera pas... Pour construire leur "arena", Jean-Michel Aulas et Tony Parker, patron du foot à Lyon et du basket à Villeurbanne, ont besoin d'un vote positif lundi à la Métropole. Mais le projet divise la majorité écologiste.

Cette nouvelle salle de 15.000 places est prévue sur une friche industrielle proche du Groupama stadium, l'enceinte où joue l'OL d'Aulas à Décines-Charpieu dans l'agglomération.

D'un coût estimé de 100 millions d'euros, elle doit accueillir 80 à 120 manifestations par an: une majorité de concerts, des spectacles jeune public et des séminaires d'entreprises, ainsi que des rencontres sportives, dont les matchs d'Euroligue de l'Asvel, club que préside Parker et dont l'OL est actionnaire.

La mise en œuvre du projet nécessite de modifier le Plan local d'urbanisme et de l'habitat, ce qui impliquait pour la Métropole d'organiser une concertation préalable, qui a eu lieu entre juillet et octobre. L'objet du vote de lundi est de permettre la poursuite de la procédure.

Celle-ci avait été engagée fin 2019 sous l'ancienne mandature et le président de la Métropole Bruno Bernard (EELV), élu en juillet, a hérité d'un projet loin de faire l'unanimité parmi ses troupes.

Jeudi, Génération Écologie a appelé à retirer la délibération soumise au vote, faute de quoi son représentant à la Métropole voterait contre.

"À l'heure de l'urgence climatique et environnementale", le parti "refuse que des dizaines de milliers de mètres cubes de béton soient coulés" pour un projet qui "correspond au monde de développement du sport et de la culture d'une autre époque".

Des militants d'EELV de l'est lyonnais s'opposent aussi à un projet synonyme, pour eux, de pollution accrue - par le trafic routier induit - et de concurrence pour les lieux culturels existants.

Et les débats ont été animés lors de la dernière commission urbanisme, où la vice-présidente EELV chargée du dossier, Béatrice Vessiller, a dû le défendre face aux mécontents de son bord - sous le regard amusé de Gérard Collomb.

Lundi devant la presse, Bruno Bernard a souligné que la Métropole ne finançait pas le projet et s'attacherait à le rendre "le plus éco-responsable possible", des enseignements ayant été tirés de la concertation en dépit d'une participation faible.

Dans sa délibération, la collectivité demande notamment à l'OL de promouvoir le covoiturage pour l'accès à l'arena, de réduire l'empreinte carbone des spectacles et d'éviter leur concomitance avec des matches au Grand Stade. Des engagements insuffisants pour les adversaires du projet.

"Je vous laisse regarder quel sera le résultat du vote en fin de soirée", a conclu M. Bernard.

La semaine dernière, une simulation au sein du groupe EELV avait dégagé une majorité de "non", selon une source interne.