Absent de la biographie d'un rival, José Mourinho RIPOSTE: "Il ne m'a pas mentionné parce qu'il ne m'a jamais battu"

José Mourinho était en forme, ce vendredi, en conférence de presse. Le Portugais a d'abord donné des nouvelles de Gareth Bale, revenu à Tottenham cet été, avant de s'en prendre à Arsène Wenger.

L'attaquant gallois Gareth Bale, prêté par le Real Madrid à Tottenham cette saison, va "probablement" jouer pour la première fois dimanche contre West Ham (15h30 GMT) sous ses nouvelles couleurs, a indiqué vendredi l'entraîneur José Mourinho.



"Il va probablement jouer dimanche et si ce n'est pas la cas il jouera jeudi" en Europa League contre les Autrichiens de Lask, a expliqué le coach portugais, assurant que la décision n'était "pas encore prise". "Évidemment qu'il veut jouer. Il veut jouer depuis le jour où il est arrivé, mais ce n'était pas possible", a-t-il rappelé lorsqu'il a été interrogé sur l'état d'esprit du joueur. "Ce que je peux vous dire, c'est qu'il travaille très bien. Il travaille comme il n'a probablement pas été en mesure de travailler depuis un moment", a encore ajouté Mourinho.



Le joueur de 31 ans, qui était handicapé par un genou depuis la trêve internationale de septembre, attend de refaire ses débuts au sein du club avec lequel il avait brillé de 2007 à 2013 au point de devenir le transfert le plus cher de l'histoire quand il avait rejoint le Real pour quelque 101 M EUR. Il avait disputé 203 matches avec les Spurs, inscrivant 55 buts et remportant deux fois le titre de joueur de la saison en 2011 et 2013.



Mais José Mourinho s'en est aussi pris à Arsène Wenger. L'ancien coach d'Arsenal, grand rival du coach des Spurs, a dévoilé une biographie récemment, dans laquelle il n'a pas fait mention de Mourinho. Ce que le Portugais trouve étonnant, mais il l'a fait comprendre avec une de ses fameuses punchlines. "Pourquoi il ne m’a pas mentionné ? Parce qu’il ne m’a jamais battu Vous n’allez pas faire un chapitre sur 12 ou 14 matches sans aucune victoire", a-t-il déclaré.

Une petite pique qui fait déjà réagir sur les réseaux sociaux.