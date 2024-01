Accusations de harcèlement: Noël Le Graët entendu vendredi par les enquêteurs

Deux semaines plus tôt, un rapport d'audit établi par l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR) et diligenté par le ministère des Sports avait été dévoilé.

L'ex-directrice générale de la FFF Florence Hardouin, entendue en avril dans cette enquête, a d'abord porté plainte contre lui, mais a finalement passé un accord transactionnel avec M. Le Graët pour retirer sa plainte.

Quelques heures après son départ de la FFF, Me Marembert avait annoncé une plainte en diffamation contre Amélie Oudéa-Castera, alors uniquement ministre des Sports, l'accusant d'avoir "menti" sur le rapport de l'IGESR et soulignant une différence entre la synthèse du document publiée le 15 février, qui mentionnait des "paroles" et des SMS, "des propos ou des écrits ambigus pour certains et à caractère clairement sexuel pour d'autres", et son intégralité.

A la suite de cette plainte, une information judiciaire est ouverte depuis le 21 juin à la Cour de justice de la République (CJR), seule juridiction habilitée à juger des ministres dans l'exercice de leur fonction.

La défense de M. Le Graët a par ailleurs demandé devant la justice administrative l'annulation du rapport de l'IGESR.