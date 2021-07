Accusés de racisme anti-asiatique, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé présentent leurs excuses sur les réseaux sociaux (photos)

(c) AFP

Empêtrés dans une polémique raciste depuis plusieurs jours, les internationaux français Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé se sont tous les deux excusés, respectivement sur Twitter et Instagram. En cause, une vidéo datant de 2019 montrant les deux camarades en train de se moquer du personnel d'un hôtel japonais lors de leur stage d'été 2019 avec le FC Barcelone.

Dans leurs messages, ils assurent qu'ils ne visaient aucune communauté en particulier. Griezmann a tenu à rappeler son engagement "contre toute forme de discrimination", alors que Dembélé a présenté ses "plus sincères excuses" concevant que la vidéo "ait pu heurter les personnes présentes sur ses images".

Les deux Français se seraient bien passés d'une pareille controverse. En effet, l'attitude d'Antoine Griezmann et son "égo démesuré", selon certains, aurait déplu à plusieurs joueurs de l'Equipe de France durant l'Euro, créant des remous dans le vestiaire des Bleus. Quant à Ousmane Dembélé, l'attaquant doit faire face à une nouvelle blessure au genou qui devrait le tenir éloigné des terrains quatre mois, ce qui pousserait le Barça à vouloir s'en séparer.



(c) Capture d'écran d'une Story du compte Instagram de Dembélé