Adorable: un jeune gamin "envahit" le terrain pour demander le maillot de son joueur préféré (vidéo)

En battant Crystal Palace (3-1) samedi, en ouverture de la 26e journée, Everton se rapproche provisoirement des places européennes, objectif fixé par Carlo Ancelotti à son arrivée fin décembre.

Après la rencontre, les stewards ont à nouveau eu affaire à un streaker, ces personnes qui envahissent le terrain. Mais cette fois, ils ne l'ont pas arrêté. Il s'agissait en effet d'un gamin de 5-6 ans.

Au lieu d'une habituelle scène de course entre stadiers et un supporter, la Prermier League nous a offert cette fois un moment adorable entre un enfant et son idole.